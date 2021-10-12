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    İstanbul'da okul servislerine yönelik denetimler sürüyor

    Okul servislerine yönelik denetimlerini artıran polis, haftanın ilk günü yine servislere yönelik çalışmalarını sürdürdü.
    • AA
    • 12.10.2021 - 09:47
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 11:50
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    İstanbul'da okul servislerine yönelik denetimler sürüyor

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil ekipler, kentte okul servislerini ve şoförlerini denetledi.

    Eğitim öğretim döneminin başlaması ile çocukların daha güvenli bir şekilde okullarına gitmesi için denetimlerini artıran Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'da sabah saatlerinde yine okul servislerine yönelik çalışma yaptı.

    YOLCU SAYISINA DİKKAT EDİLDİ

    Koronavirüs kapsamındaki alınması gereken önlemleri de inceleyen memurlar, araç içerisinde kapasitenin üstünde yolcu taşınıp taşınmadığını kontrol etti.

    İstanbul'da okul servislerine yönelik denetimler sürüyor VİDEO

    İstanbul da okul servislerine yönelik denetimler sürüyor #1

    REHBER ÖĞRETMENE ÖNEM VERİLDİ

    Beşiktaş Dolmabahçe Meydanı ile Maltepe Köprüsü'nde başlatılan uygulamada, sürücülerin belgeleri de denetlendi.

    Araç içerisinde, öğrencilerin güvenliği için rehber öğretmen bulundurulmasına dikkat çekildi.

    İstanbul da okul servislerine yönelik denetimler sürüyor #2

    İstanbul da okul servislerine yönelik denetimler sürüyor #3

    İstanbul da okul servislerine yönelik denetimler sürüyor #4

    İstanbul da okul servislerine yönelik denetimler sürüyor #5

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