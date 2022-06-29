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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi.
    • 29.06.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 16:28
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'de...

    Erdoğan, burada temaslarına devam ediyor...

    Boris Johnson ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

    Erdoğan ve Johnson'ın, NATO Zirvesi kapsamında IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

    Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti.

    Sabah saatlerinde de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Cumhurbaşkanı'nın, liderlerle teması gün boyunca sürecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü VİDEO


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