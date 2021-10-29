Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Bugün Cumhuriyet 98 yaşında…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98’inci yıl dönümünde Anıtkabir'e çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

ANIT ÖZEL DEFTERİ'NE YAZDI: GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

Devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu mesajları verdi:

“Kahraman şehitlerimizi bir kez daha şükranlar yad ediyoruz. Şehitlerimizin bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizi dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye elde ettiği başarılarla kalkınma yolculuğunu sürdürmektedir. Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız. Ruhun şad olsun.”