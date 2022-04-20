Saldırı hazırlığındaki 9 terörist öldürüldü

Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak…

Kahraman komandolar, yine saldırı hazırlığına geçen teröristleri engelledi.

Bu kez 3 bölgede de başarılı operasyonlar yapıldı.

9 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li teröristin, etkisiz hâle getirdiğini bildirdi.

"Hendeklere gömmeye devam edeceğiz"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ayrıca, “Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz.” denildi.