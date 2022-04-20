- Haberler
- Gündem Haberleri
- Saldırı hazırlığındaki 9 terörist öldürüldü
Saldırı hazırlığındaki 9 terörist öldürüldü
Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
- Haber Merkezi
- 20.04.2022 - 15:21
- Güncelleme : 20.04.2022 - 15:26
Şehitlerin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak…
Kahraman komandolar, yine saldırı hazırlığına geçen teröristleri engelledi.
Bu kez 3 bölgede de başarılı operasyonlar yapıldı.
9 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li teröristin, etkisiz hâle getirdiğini bildirdi.
"Hendeklere gömmeye devam edeceğiz"
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ayrıca, “Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz.” denildi.