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    Saldırı hazırlığındaki 9 terörist öldürüldü

    Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 15:21
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 15:26
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    Saldırı hazırlığındaki 9 terörist öldürüldü

    Şehitlerin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak…

    Kahraman komandolar, yine saldırı hazırlığına geçen teröristleri engelledi.

    Bu kez 3 bölgede de başarılı operasyonlar yapıldı.

    9 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li teröristin, etkisiz hâle getirdiğini bildirdi.

    "Hendeklere gömmeye devam edeceğiz"

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ayrıca, “Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz.” denildi.

    Saldırı hazırlığındaki 9 terörist öldürüldü #1


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