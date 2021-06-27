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- Gara'da 3 terörist öldürüldü
Gara'da 3 terörist öldürüldü
Gara’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist, başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
- AA
- 27.06.2021 - 10:49
- Güncelleme : 27.06.2021 - 12:08
Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde teröristlere nefes aldırmıyor...
İnlerine kadar girilen terör örgütü mensuplarına kaçacak delik bırakmayan kahraman komandolar, havadan da hakimiyeti sağladı.
BAŞARILI BİR OPERASYON DAHA...
Başarılı hava harekatlarıyla teröristlerin yaşam yuvaları yerle bir edilirken, bölgede kuş uçurulmuyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurduğu son operasyon da başarılı bir şekilde neticelendirildi.
3 TERÖRİST, HAVA HAREKATIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlık, Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri'mizin düzenlediği başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.