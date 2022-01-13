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    13 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında bugün 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıkarken, 153 kişi de yaşamını yitirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.01.2022 - 19:35
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 19:40
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    13 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 75 BİN 564

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıkarken, 153 kişi ise hayatını kaybetti.

    "TEMKİNLİ VE TEDBİRLİ OLALIM"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "Omicron varyantı ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat arttı. Fakat salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların çok daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Tedbir önemli bir zorunluluk. Temkinli ve tedbirli olalım."

    13 Ocak Türkiye de koronavirüs tablosu #1


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