- Haberler
- Gündem Haberleri
- 13 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu
13 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu
Koronavirüs salgınında bugün 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıkarken, 153 kişi de yaşamını yitirdi.
- AA & Ensonhaber
- 13.01.2022 - 19:35
- Güncelleme : 13.01.2022 - 19:40
Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.
GÜNLÜK VAKA SAYISI 75 BİN 564
Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıkarken, 153 kişi ise hayatını kaybetti.
"TEMKİNLİ VE TEDBİRLİ OLALIM"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Omicron varyantı ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat arttı. Fakat salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların çok daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Tedbir önemli bir zorunluluk. Temkinli ve tedbirli olalım."