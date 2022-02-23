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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna meselesi ele alındı.
    • AA
    • 23.02.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 17:03
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna meselesi ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde dün olduğu gibi bugün de Türkiye’nin gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Putin’i Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı için en kısa sürede Türkiye’ye beklediğini ifade etti.

    AYRINTILAR GELİYOR..


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