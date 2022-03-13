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    Balıkesir'e şehit ateşi düştü

    Suriye'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Nail Türeme'nin cenazesi, Kilis'te düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Balıkesir’e gönderildi.
    • AA
    • 13.03.2022 - 11:14
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    Balıkesir'e şehit ateşi düştü

    54 yaşındaki polis memuru Nail Türeme, dün gece Suriye’nin El Bab Çıldıroba Üs Bölgesi 17. Komando Tugay Komutanlığı’nda görevi başındayken, kalp krizi geçirdi.

    Hemen Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Türeme, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

    SİLAH ARKADAŞLARI VEDA ETTİ

    Tugay Komutanlığı’nda kepçe operatörü olarak görev yapan Nail Türeme için Kilis Özel Harekat Şube Müdürlüğü yerleşkesinde tören düzenlendi.

    Türeme'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omzunda İl Emniyet Özel Harekat Şube Müdürlüğü yerleşkesine getirildi.

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    CENAZESİ BALIKESİR’E GÖNDERİLDİ

    Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından Türeme'nin özgeçmişi okundu.

    Kur'an-ı Kerim okunması ve duanın ardından Türeme'nin cenazesi memleketi Balıkesir'e gönderildi.

    Şehit Türeme'nin Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Karamanlar köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

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