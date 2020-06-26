Türkiye'de koronavirüs salgınında günün tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 1492 kişi daha ölümcül virüsü yendi. 1396 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin güncellediği son durum tablosunu paylaştı.

19 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre, bugün 19 kişi daha virüse yenilerek hayatını kaybetti.

24 saatte yapılan 51 bin 198 test sonucu 1396 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 194 bin 511'e, toplam vefat sayısı ise 5 bin 65'e yükseldi.