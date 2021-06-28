Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"Yaz geldiği için biraz orman yangınları merkezi rol oynamaya başladı. Marmaris, Bingöl'deki yangını yakın şekilde takip ediyoruz. İçinde yaşadığımız kader arkadaşımız tabiatı korumak için mücadele veren söndürme ekiplerinize bir kaz daha şükranlarımızı arz ediyoruz.

Diyarbakır'da anneler evlatlarına kavuşmaya devam ediyor. Her türlü desteğimizin onlarla olduğunu ifade ediyoruz.

"TERÖRLE MÜCADELEMİZ IRAK'IN BÜTÜNLÜĞÜNE KARŞI BİR YAKLAŞIM DEĞİLDİR"

Milli Savunma Bakanlığımızın koordinasyonunda yürüyen, İçişleri Bakanlığımızın, Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın terör örgütüne dönük operasyonlar yakından takip ettiğimiz konular. Zaman zaman Irak'tan yönelen terör tehdidine karşı verilen mücadelede bazı grupların Irak'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne Türkiye'nin müdahale ettiği kara propagandalar var.

Türkiye topraklarına dönük terör tehdidini kendi imkan ve kuvvetleriyle bertaraf etme şeklinde gerçekleşiyor. Terörle mücadelemiz Irak'ın bütünlüğüne karşı bir yaklaşım değildir, tamamen kendi topraklarımızı korumaya yöneliktir.

Bu operasyonlar Türkiye'nin milli güvenliğini koruyan operasyonlar olduğu gibi aynı zamanda kardeş Irak'ın içinde konuşlanmış terör unsurlarına karşı Irak'lı kardeşlerimize verdiğimiz destek olarak da değerlendirilmelidir.

MÜSİLAJLA MÜCADELE

Müsilajla mücadelede 425 bölgede çalışmalar devam ediyor. 7 bin metreküp müsilaj Marmara denizinden temizlendi. Müsilajlar düzenli olarak depolama alanlarına gönderiliyor. Bu müsilaja sebep veren kirliliği ortadan kaldırmak, bu çerçevede 6 bin 738 denetim Çevre ve Şehircilik tarafından gerçekleşmiştir. 26 işletmeye ceza uygulanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu yakından takip etmektedir. İnşallah Marmara denizini en kısa zamanda bu büyük felaketten kurtaracağız.





NORMALLEŞME GENELGESİ

Dün yayınlanan genelgeyle birlikte normalleşmeyle ilgili yeni adımlar ortaya çıktı. Bu çerçevede normalleşmenin hızlanması ve kalıcı olması için aşı programının uygulanmasıdır. Sağlık çalışanlarımız neredeyse günde 1 milyondan fazla vatandaşımızı aşılayacak kapasiteyi ortaya koyuyorlar. Büyük bir vatanseverlik örneği gösteriyorlar. Aşı yaşı artık 18 yaş sınırına indi. Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine uyuyoruz. Herkesin aşılanmasının pandemi ile mücadele için olmazsa olmaz koşuludur. Herkesin aşı randevularına titizlikle riayet etmeleri son derece önemlidir.

Normalleşme gerçekleştikçe herkesin sağlığını koruyacağız. İnşallah Türkiye pandemi ile mücadele eden ülkeler içinde gerek vatandaşların sağlığını koruma noktasında gerek pandeminin siyasal ve ekonomik etkilerinin pozitif ayrışmasını sürdürmeye devam edecektir. Yerli aşı inşallah hayata geçtiği zaman Cumhurbaşkanımızın dediği gibi hem milletimiz hem de tüm insanlık için bir müjde olarak ortaya koyacağız. Aşı konusunda ırkçılık üretenlere karşı Türkiye vicdan ülkesi olduğunu bir kere daha gösterecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN NATO ZİRVESİ

Cumhurbaşkanımızın katıldığı NATO zirvesinin yankıları devam ediyor. Bütün tabloda çıkan sonuç, Cumhurbaşkanımızın muhatapları Türkiye ile pozitif ajandaya yoğunlaşmak gerektiğini açık ve net şekilde söylediler. Anlaşmazlığın devam ettiği, kısa vadede çözülemediği konularda tansiyonun düşürülmesi sözkonusu. Bütün bunların devamının gelmesini bekliyoruz.

YUNANİSTAN'IN GERGİNLİK POLİTİKASI

Sayın Miçotakis'in ortaya koyduğu vizyona, bundan sonra meselelerimizi çözme konusunda daha ılımlı çözüm üretelim noktasında Cumhurbaşkanımızın olumlu yaklaşımına rağmen Yunanistan'ın gerginlik politikasını sürdürmeye eğilimli olduğu görüldü. Atina mutabakatına göre turizm sezonunun yoğun olduğu Ege'de herhangi bir askeri aktivite yapılmıyor. Yunanistan 1988'de imzalanan Atina mutabakatına uymayarak Ege denizinde belli bölgeyi askeri eğitim sahası ilan etti.

Bu hem Miçotakis'in sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmede ortaya koyduğu yaklaşıma aykırı hem de Atina mutabakatına aykırıdır. Turizm sezonunun 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında Türkiye herhangi bir askeri aktivite planlamamıştır. Maalesef ortaya çıkan tablo karşısında Türkiye navtex ilan etmiştir.

Bütün dünyanın görmesi gereken şey, bu mikro gerginlik meselesinde gerginlikler Yunanistan tarafından kaynaklanmaktadır. AB liderleri Ege ve Akdeniz'de gerginliğin düşürülmesinden bahsediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız bunların Yunanistan'a söylenmesi gerektiğini hatırlatıyor.

AB DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ

AB Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesi düzenlendi. Doğu Akdeniz'de işbirliğinin önemine dair vurgular var. Raporun diğer kısımları dikkate alındığında yeterince olumlu tablo ortaya çıkarmıyor. Türkiye bir diyalog başlatılması için üzerine düşeni fazlasıyla ortaya koydu. AB, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gibi olumlu bir şeyi bu belgeye koymadı. Olumlu bir gündemi takip edecek olursak bu maddelerin başında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerekir.

Maalesef burada bile somut karar alınamadığını görüyoruz. Sürekli erteleyen bir tablo var. Bunun içerisinde bazı ülkelerin oyalama taktiği var. Bazı ülkelerin samimiyeti var ama irade eksikliği var. Birkaç üye de AB üyeliğini istismar ederek Türkiye'yi tavize zorlamayı istiyorlar."



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