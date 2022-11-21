Petrol
87.08
-0.62%
Euro
19.1361
-0.51%
Dolar
18.6015
-0.04%
Altın
1.044
-0.14%
Borsa
4527
0.00%
Bitcoin
311.594
-2.08%
BTXN Coin
6.10
-2.08%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C

    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı

    İBB'nin yoğunluk haritasına göre sabah saatleri itibarıyla trafik yüzde 62 olarak ölçüldü.
    • 21.11.2022 - 08:35
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 09:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı

    19 milyon öğrenci, bugün ilk ara tatilin ardından dersbaşı yaptı...

    Okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yeniden arttı.

    Megakentte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 08.00 itibarıyla trafik yüzde 62 olarak ölçüldü.

    Trafik durma noktasında

    Birçok yolda trafik yoğunluğu yaşanırken Maltepe D-100 karayolunda da yoğunluğun giderek arttığı görüldü.

    Servis araçlarıyla okullarına giden öğrenciler ve işe gitmek isteyenlerin yollara çıkmasının ardından trafik, zaman zaman durma noktasına geldi.

    İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 62 ye ulaştı #1

    İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 62 ye ulaştı #2


    Selin Ciğerci yeni sevgilisiyle tatile çıktı
    Magazin

    Selin Ciğerci yeni sevgilisiyle tatile çıktı

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Mustafa Şentop'tan TSK'ya destek mesajı
    Gündem

    Mustafa Şentop'tan TSK'ya destek mesajı

    Görüş Bildir