- Haberler
- Gündem Haberleri
- İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı
İBB'nin yoğunluk haritasına göre sabah saatleri itibarıyla trafik yüzde 62 olarak ölçüldü.
- 21.11.2022 - 08:35
- Güncelleme : 21.11.2022 - 09:08
19 milyon öğrenci, bugün ilk ara tatilin ardından dersbaşı yaptı...
Okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yeniden arttı.
Megakentte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 08.00 itibarıyla trafik yüzde 62 olarak ölçüldü.
Trafik durma noktasında
Birçok yolda trafik yoğunluğu yaşanırken Maltepe D-100 karayolunda da yoğunluğun giderek arttığı görüldü.
Servis araçlarıyla okullarına giden öğrenciler ve işe gitmek isteyenlerin yollara çıkmasının ardından trafik, zaman zaman durma noktasına geldi.