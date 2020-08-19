Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 233 bin 915 oldu. Virüs son 24 saatte 23 can daha aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı.

Bakan Koca'nın yaptığı açıklamaya göre bugün 23 vatandaşımız daha yaşamını yitirdi.

BUGÜN 1002 KİŞİ DAHA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Toplam iyileşen hasta sayısının 233 bini geçtiği toplam veride bugün, 1002 kişi daha sağlığına kavuştu.

Yaşamını yitiren vatandaşlarımızın sayısının toplamı ise 6 bin 39 oldu.

"ARTIŞIN KONTROL ALTINA ALINMASI BİZE BAĞLI"

Bakan Koca paylaşımını, "Vaka sayımız, 1.300’ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın." notuyla yaptı.

Türkiye'de güncel koronavirüs verileri VİDEO