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    Şanlıurfa’da trafik kazası: 7 yaralı

    Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yapımı devam eden yolda trafik kazası meydana geldi. Araç içerisinde bulunan 6 çocuk ile sürücü yaralandı.
    • İHA
    • 27.09.2020 - 20:11
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    Şanlıurfa’da trafik kazası: 7 yaralı

    Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinin 25’ci kilometresinde meydana gelen kazada Adnan B. yönetimindeki 27 VZ 528 plakalı otomobil, yol yapım çalışmasında kontrolü kaybederek kaza yaptı.

    TOPLAM 7 KİŞİ YARALANDI

    Kazada, sürücü Adnan B. ve araç içerisinde bulunan 6 çocuk yaralandı.

    Yaralılar ihbar ürerine olay yerine giden ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa’da trafik kazası: 7 yaralı- İZLE

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    Şanlıurfa’da trafik kazası: 7 yaralı #1

    Şanlıurfa’da trafik kazası: 7 yaralı #2

    Şanlıurfa’da trafik kazası: 7 yaralı #3

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