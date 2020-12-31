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    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 31.12.2020 - 19:48
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 20:25
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    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Mehmetçik, vatan toprağı kadar, oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek için operasyon düzenlediği Suriye'nin kuzeyinde de sivillerin huzurunu korumaya devam ediyor.

    4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekat bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü #1

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