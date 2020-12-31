Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik, vatan toprağı kadar, oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek için operasyon düzenlediği Suriye'nin kuzeyinde de sivillerin huzurunu korumaya devam ediyor.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekat bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.