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- Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
- AA
- 31.12.2020 - 19:48
- Güncelleme : 31.12.2020 - 20:25
Mehmetçik, vatan toprağı kadar, oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek için operasyon düzenlediği Suriye'nin kuzeyinde de sivillerin huzurunu korumaya devam ediyor.
4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekat bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.