Meteorolojiden sağanak uyarısı

Önümüzdeki günlerde, İstanbul başta olmak üzere yurdun genelinde yağışlı yaz günleri etkisini gösterecek.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesi üzerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı geldi.

Önümüzdeki hafta; Trakya kesimi ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar yağış alan yerlerde yer yer mevsim normallerinin altına düşecek.

Perşembe günü ise sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmini ise şu şekilde: