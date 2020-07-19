Koronavirüs salgınında son durum tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 202 bini geçti. Virüs son 24 saatte 16 can daha aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 16 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 491 oldu.

"İYİ HABERLER, ALACAĞIMIZ TEDBİRLERE BAĞLI"

Bakan Koca paylaşımını, "Her gün 1000’e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz; iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı." notuyla yaptı.