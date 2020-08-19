FOX TV canlı yayınına konuk olan Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı için Abdullah Gül ve Meral Akşener isminin tartışılmasının suni gündem olduğunu söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, FOX TV canlı yayınında Ezgi Gözeger'in sunumuyla ekrana gelen Çalar Saat programının konuğu oldu.

Gündeme ilişkin konuların masaya yatırıldığı programda, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı çıkarılacak ortak adayın kim olacağına dair iddialar da konuşuldu.

Temel Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu ViDEO

SUNİ GÜNDEM

Ezgi Gözeger'in, son günlerde Abdullah Gül ve Meral Akşener isimlerinin fazlasıyla gündeme geldiğini hatırlatması üzerine Temel Karamollaoğlu, bunların suni gündem olduğunu söyledi.

Adayın açıklanması için seçim tarihinin belirlenmesi gerektiğini ifade eden Temel Karamollaoğlu, henüz ortada somut bir şeyin olmadığını sözlerine ekledi.

"ORTADA FOL YOK YUMURTA YOK"

SP Lideri, "Daha ortada fol yok, yumurta yok. Dereyi görmeden paça sıvanmaz ki. Hemen Cumhurbaşkanı adaylığı... Cumhurbaşkanı adaylığı seçim kararı alınmadan gündeme gelmez. Seçim gözükecek en azından. 3 ay sonra mı? 6 ay sonra mı? 3 sene kim aday olacak bunu mu tartışacağız? Bunlar suni gündemlerdir. Yeri gelir bir partinin genel başkanlığını yapan biri elbette aday olabilir, yeri gelir geçmiş Cumhurbaşkanları aday olabilir, başka birileri aday olabilir. İlle de bunlara mahkum olacağız diye bir şey yok. O günün şartlarında aday belirlenir. Şimdiden değil." ifadelerini kullandı.