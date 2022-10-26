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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü

    İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkileri ve İsveç'in NATO üyeliğini ele aldı.
    • 26.10.2022 - 18:58
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 19:56
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    NATO üyelik süreci devam eden İsveç'te yeni Başbakan Kristersson, ülkesinin Türkiye ile yaptığı NATO anlaşmasına bağlı olduğunu belirtmişti...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, İsveç'te terör örgütlerinin yürüyüşleri devam ettiği sürece ve parlamentoda teröristler yer aldığı sürece Türkiye'nin İsveç'e bakışının olumlu olmayacağı konusunda uyarmıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Türkiye-İsveç ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, İsveç'in NATO üyeliği de konuşuldu.

    İsveç’in NATO üyeliği

    İsveç Başbakanı Kristersson’ın Üçlü Muhtıra’ya bağlı olduklarına dair açıklamalarını takip ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu Muhtıra’nın önümüzdeki süreç bakımından yol gösterici olacağını dile getirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin İsveç’in NATO üyeliğini ve Türkiye’yle ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurguladı.

    Üçlü Muhtıra'yı yerine getireceklerini söyledi

    İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO üyeliği için Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki Üçlü Muhtıra'yı yerine getireceklerini açıkladı.

    Kristersson, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

    Paylaşımda, "Yakın zamanda Ankara'yı ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Hükümetim NATO üyeliği için Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki Üçlü Muhtıra'yı yerine getirecek." ifadeleri kullanıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü #1

    İkili ilişkiler ele alındı

    Öte yandan İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-İsveç ilişkileri ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç’in yeni Başbakanı olması dolayısıyla Ulf Kristersson’a tebriklerini iletti.

    İsveç Başbakanı Kristersson’ın 19 Ekim’de kendisine gönderdiği mektuba değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulf Kristersson’ı Ankara’da misafir etmekten memnuniyet duyacağını ifade etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç hükümetiyle ikili ilişkileri her alanda ileriye taşımaya hazır olduklarını belirtti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü #2


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