Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a seyahat uyarısı

Irak'ta meydana gelen olaylar dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı seyahat uyarısı yayınladı.

Irak’ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr’ın siyaseti bırakma kararı sonrası patlak veren şiddet olayları sebebiyle Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayınladı.

Bakanlık tarafından yayınlanan bildiride vatandaşlara Irak'a seyahat konusunda uyarı yapıldı.

"Zorunlu hâller dışında şehre seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır"



Bildiride, "Bağdat’ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu hâller dışında anılan şehire seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır. Hâlihazırda Irak’ta bulunan vatandaşlarımızın ise, Bağdat’ta kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları, Bakanlığımızca ve Bağdat Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri ve kişisel güvenlikleri bakımından müteyakkız olmaları faydalı olacaktır. Vatandaşlarımızın Konsolosluk Çağrı Merkezimize (+90 312 292 29 29) ilave olarak T.C. Bağdat Büyükelçiliğine +964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve embassy.baghdad@mfa.gov.tr e-posta adresinden doğrudan ulaşmaları mümkündür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."