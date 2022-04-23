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    Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki çocukları kabul etti.
    • 23.04.2022 - 18:27
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katıldı.

    Erdoğan, Programın ardından Üsküdar’da bulunan Vahdettin Köşkü’ne geçti.

    Bu sefer de çocukları ağırladı

    Cumhurbaşkanı, burada Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki çocukları kabul etti.

    Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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