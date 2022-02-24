Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatından sonra başlattığı telefon diplomasisi devam ediyor.

Erdoğan bu kapsamda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

RUSYA HAREKATI ELE ALINDI

Görüşmeyi İletişim Başkanlığı duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.



