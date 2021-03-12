Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

MSB, Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan iki teröristin etkişsiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ülkenin güzeyinde yapılanmaya çalışan terör koridorunu yok etmek üzere başlattığı harekatlardan sonra, terörden temizlenen bölgelerin güvenliğini sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunan mehmetçik, bölgeye sızmaya çalışan teröristlere göz açtırmıyor.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Son olarak sızma girişiminde bulunan 2 terörist daha komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi