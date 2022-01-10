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    İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

    İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haritada, vaka yoğunluğu en çok artan illerin başında Eskişehir ve İstanbul geliyor.
    • AA
    • 10.01.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 11:30
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    Omicron varyantı, vaka sayılarını artırmaya devam ediyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25-31 Aralık tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının güncellendiği haritayı açıkladı.

    ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

    Buna göre 25-31 Aralık 2021 döneminde koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

    Bakan Koca paylaşımında, "25-31 Aralık arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerini kullandı.

    İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı #1

    VAKALARIN EN ÇOK ARTTIĞI 10 İL

    Öte yandan Bakan Koca, 25-31 Aralık tarihleri arasında en çok vaka artışının yaşandığı 10 ili de grafikle duyurdu.

    Koca'nın paylaşımına göre en çok vaka sayısının yaşandığı iller; Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli oldu.

    İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı #2


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