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- Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Bölgeye saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
- Haber Merkezi
- 18.12.2020 - 10:26
- Güncelleme : 18.12.2020 - 10:42
Türk askerinin, Barış Pınarı bölgesindeki operasyonları başarıyla devam ediyor.
Mehmetçik, PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik saldırı girişimini önledi.
2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." denildi.