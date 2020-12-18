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    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Bölgeye saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2020 - 10:26
    • Güncelleme : 18.12.2020 - 10:42
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    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Türk askerinin, Barış Pınarı bölgesindeki operasyonları başarıyla devam ediyor.

    Mehmetçik, PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik saldırı girişimini önledi.

    2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." denildi.

    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü #1

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