Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Bölgeye saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Türk askerinin, Barış Pınarı bölgesindeki operasyonları başarıyla devam ediyor.

Mehmetçik, PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik saldırı girişimini önledi.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." denildi.