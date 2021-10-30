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    Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi. Duyuru Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.
    • AA
    • 30.10.2021 - 14:47
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 15:14
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    Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içeride ve dışarıda yaptığı başarılı operasyonlar devam ediyor.

    Mehmetçik PKK'lı teröristlere göz açtırmazken, öldürülen teröristlere ilişkin ise Milli Savunma Bakanlığı duyuru yapıyor.

    Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan son paylaşıma göre; 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

    KOMANDOLARDAN NOKTA ATIŞI

    Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkili ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.

    Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha komandoların operasyonuyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

    Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist öldürüldü #1

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