24 Mayıs Salı güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

24 Mayıs Salı güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 24 Mayıs Salı gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.

Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 25 Mayıs Çarşamba 2022 piyasalardaki son durum...

25 Mayıs dolar ve euro ne kadar?

İHA'nın haberine göre; Dolar 16,1780 liradan, euro ise 17,3190 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarışı'da 16,1760 liradan alınan dolar 16,1780 liradan, 17,3170 liradan alınan euro ise 17,3190 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 16,06 liradan, euro ise 17,21 liradan satılmıştı.