Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "270 milyon doz için aşı anlaşmamız var. Nüfusumuzun 3 katından fazla aşı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech'in mimarı Prof. Dr. Uğur Şahin'in de çevrimiçi katılım sağladığı bilim kurulu toplantısının ardından yapılan aşı anlaşmalarına dair açıklama yapmıştı.

"NÜFUSUMUZUN 3 KATINDAN FAZLA AŞI"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Koca, " 100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

"BU YAZ SALGININ YIKICI ETKİSİ SONA ERECEK"

Aşı olunması halinde bu yaz salgının yıkıcı etkisinin sona ereceğini belirten Bakan Koca, "Yeterli aşıya erişim için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sırası gelen vatandaşlarımızın aşı olması halinde bu yaz salgının yıkıcı etkisi sona erecek. Sırası gelen vatandaşımız aşısını olmalı." dedi.