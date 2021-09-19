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- Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 kişilik PKK/KCK'lı terörist grubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- AA
- 19.09.2021 - 11:55
Emniye güçlerimiz hain terör örgütü PKK'nın kökünü kazımakta kararlı...
Son olarak İçişleri Bakanlığı'ndan bölücü terör örgütüne yönelik yeni bir açıklama yapıldı.
Bakanlık, Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen hava operasyonunda 5 terörist öldürüldüğünü duyurdu.
J-İHA/SİHA DESTEKLİ HAVA HAREKATI, ÖRGÜT MENSUPLARININ SONU OLDU
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca müştereken yapılan çalışmalarda;
Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 kişilik PKK/KCK terör örgüt mensubuna yönelik yapılan J-İHA/ SİHA destekli hava harekatında, örgüt mensupları etkisiz hale getirilmiştir."