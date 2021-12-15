Haberler

Gündem Haberleri

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan il Çanakkale olurken, Van 6,35 oran ile vaka oranı en düşük il olarak kayıtlara geçti.