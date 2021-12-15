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    İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

    İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

    27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan il Çanakkale olurken, Van 6,35 oran ile vaka oranı en düşük il olarak kayıtlara geçti.
    • AA
    • 15.12.2021 - 10:29
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 10:53
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    Dünya koronavirüsle mücadelesini sürdürürken, Türkiye'de uzun zamandır vaka sayıları 20 binin altına düşmüyor...

    Alınan önlemlere rağmen kalkan kısıtlamalar artışı hızlandırırken, yeni mutasyonlar daha da endişelendiriyor.

    FAHRETTİN KOCA HAFTALIK HARİTAYI YAYINLADI

    Bu gelişmelerin gölgesinde ise illere göre haftalık vaka sayısı belli oldu...

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı insidans haritasındaki verilere göre, 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 oldu.

    ÇANAKKALE ZİRVEDE

    Bakan Koca, açıklamasında “27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane.” ifadelerini kullandı.

    EN DÜŞÜK VAKA VAN'DA

    Öte yandan vaka oranı en düşük il Van olarak kayıtlara geçti.

    İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı #1

    İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı #2

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