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- İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
- AA
- 15.12.2021 - 10:29
- Güncelleme : 15.12.2021 - 10:53
Dünya koronavirüsle mücadelesini sürdürürken, Türkiye'de uzun zamandır vaka sayıları 20 binin altına düşmüyor...
Alınan önlemlere rağmen kalkan kısıtlamalar artışı hızlandırırken, yeni mutasyonlar daha da endişelendiriyor.
FAHRETTİN KOCA HAFTALIK HARİTAYI YAYINLADI
Bu gelişmelerin gölgesinde ise illere göre haftalık vaka sayısı belli oldu...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı insidans haritasındaki verilere göre, 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 oldu.
ÇANAKKALE ZİRVEDE
Bakan Koca, açıklamasında “27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane.” ifadelerini kullandı.
EN DÜŞÜK VAKA VAN'DA
Öte yandan vaka oranı en düşük il Van olarak kayıtlara geçti.