İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 29 Ocak-4 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu.

Omicron varyantı, Türkiye'de ve dünyada son dönemde vaka sayılarının artmasına sebep oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, 29 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının güncellendiği haritayı açıkladı.

Koca duyurusunu, "29 Ocak-4 Şubat arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." notuyla yaptı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

Kovid-19 vaka sayısı 22-28 Ocak'ta İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 olarak açıklanmıştı.

Bakan Koca'nın açıkladığı son verilere göre vaka sayıları, İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu.

EN ÇOK ARTIŞ YAŞANAN 10 İL

Öte yandan, 29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il de paylaşıldı.

Yine Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, işte vaka artışının en çok yaşandığı 10 ilimiz:

"Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana."