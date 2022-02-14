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- İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
- AA
- 14.02.2022 - 11:33
- Güncelleme : 14.02.2022 - 11:42
Omicron varyantı, Türkiye'de ve dünyada son dönemde vaka sayılarının artmasına sebep oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, 29 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının güncellendiği haritayı açıkladı.
Koca duyurusunu, "29 Ocak-4 Şubat arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." notuyla yaptı.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM
Kovid-19 vaka sayısı 22-28 Ocak'ta İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 olarak açıklanmıştı.
Bakan Koca'nın açıkladığı son verilere göre vaka sayıları, İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu.
EN ÇOK ARTIŞ YAŞANAN 10 İL
Öte yandan, 29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il de paylaşıldı.
Yine Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, işte vaka artışının en çok yaşandığı 10 ilimiz:
"Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana."