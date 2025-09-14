87 yaşındaki Önder Sav, CHP'nin Tandoğan mitinginde

CHP için yarın önemli bir gün...

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda yaşanan şaibeler nedeniyle açılan davada 15 Eylül'de karar çıkması ve büyük olasılıkla mutlak butlan kararı ile eski yönetimin geri dönmesi bekleniyor.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN DÖNÜŞÜNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Mahkemeden "mutlak butlan" kararı çıkarsa, Kemal Kılıçdaroğlu geri dönecek.

CHP ise yarın çıkacak karar öncesi bugün Ankara Tandoğan'da miting yapmaya karar verdi.

Partililer çeşitli bölgelerden otobüslerle Tandoğan'a taşındı.

ÖNDER SAV MİTİNGE GELDİ

CHP'nin Tandoğan mitinginde sürpriz bir isim vardı.

O isim Önder Sav'dı...

Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin genel başkanlık koltuğuna taşıyan 87 yaşındaki Sav, Tandoğan mitinginde kürsüye gelerek CHP'li seçmeni selamladı.

Mitingde ayrıca, CHP'nin eski genel başkanlarından olan son zamanların popüler ismi Hikmet Genç'in de yer aldığı görüldü.