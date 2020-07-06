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    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Bölgede saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li 2 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 06.07.2020 - 10:48
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    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü #1

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları kararlılıkla devam ediyor...

    Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik saldırı girişimi, kahraman komandolar tarafından önlendi.

    2 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ediyor. Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."

    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü #2

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