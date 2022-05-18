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- Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü
Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist SİHA'larla etkisiz hâle getirildi.
- Haber Merkezi
- 18.05.2022 - 16:45
- Güncelleme : 18.05.2022 - 17:15
Kahraman Türk askeri hain teröristlerle davasından dönmeyecek.
Komandolar, hain teröristleri inlerine gömmeye devam ediyor.
Her geçen gün bir başarı duyurulurken, bu kez Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK'lı, SİHA'larla etkisiz hale getirildi.
Koordineli çalışma sonucu 3 PKK'lı daha öldürüldü
Mili Savunma Bakanlığı, duyurusunda şu ifadelere yer verdi;
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi."
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü VİDEO