Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist SİHA'larla etkisiz hâle getirildi.

Kahraman Türk askeri hain teröristlerle davasından dönmeyecek.

Komandolar, hain teröristleri inlerine gömmeye devam ediyor.

Her geçen gün bir başarı duyurulurken, bu kez Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK'lı, SİHA'larla etkisiz hale getirildi.

Koordineli çalışma sonucu 3 PKK'lı daha öldürüldü

Mili Savunma Bakanlığı, duyurusunda şu ifadelere yer verdi;

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü VİDEO



