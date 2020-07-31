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    Siirt'te 2 terörist öldürüldü

    Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ (Ciraf Dağı) bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
    • DHA
    • 31.07.2020 - 12:03
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    Siirt'te 2 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ (Ciraf Dağı) bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

     

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