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Türkiye'de korona salgınında son durum
Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 156 bin 22 oldu. Virüs son 24 saatte 21 can daha aldı.
- Haber Merkezi
- 18.06.2020 - 20:38
Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.
Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 21 kişi daha hayatını kaybetti.
Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 882 oldu.
"VAKA SAYISINDA DÜNE KIYASLA 125 AZALMA OLDU"
Bakan Koca paylaşımını, "Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim." notuyla yaptı.