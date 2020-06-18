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Türkiye'de korona salgınında son durum

Türkiye'de korona salgınında son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 156 bin 22 oldu. Virüs son 24 saatte 21 can daha aldı.