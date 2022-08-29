30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar, kargolar, noterler açık olacak mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar, resmi tatilde bankaların, noterlerin açık olup olmadığını öğrenmek için internetteki araştırmalarına başladı.

Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin bu yıl 99. yıl dönümü.

Her yıl büyük bir coşku ile karşılanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, resmi tatildir ve bu yıl salı gününe denk gelmektedir.

Haftaiçi kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankaların, kargoların, noterlerin ve eczanelerin çalışıp çalışmayacağı ise milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor.

30 Ağustos'ta bankalar açık mı?

30 Ağustos Salı günü bankalar hizmet vermeyecek. FAST harici yapılan EFT'ler de 31 Ağustos Çarşamba günü hesaplara geçecek.

30 Ağustos'ta noterler açık mı?

30 Ağustos 2022 Zafer Bayramı resmi tatili bu yıl salı gününe denk gelmektedir.

Resmi tatil olması nedeniyle salı günü noterler kapalı olacaktır.