Petrol
99.89
0.89%
Euro
18.0769
-0.11%
Dolar
18.1861
0.12%
Altın
1.006
-0.93%
Borsa
3142
-0.13%
Bitcoin
365.416
-1.32%
BTXN Coin
4.36
-5.21%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar, kargolar, noterler açık olacak mı?

    30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar, resmi tatilde bankaların, noterlerin açık olup olmadığını öğrenmek için internetteki araştırmalarına başladı.
    • 29.08.2022 - 10:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar, kargolar, noterler açık olacak mı?

    Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin bu yıl 99. yıl dönümü.

    Her yıl büyük bir coşku ile karşılanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, resmi tatildir ve bu yıl salı gününe denk gelmektedir.

    Haftaiçi kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankaların, kargoların, noterlerin ve eczanelerin çalışıp çalışmayacağı ise milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor.

    30 Ağustos'ta bankalar açık mı?

    30 Ağustos Salı günü bankalar hizmet vermeyecek. FAST harici yapılan EFT'ler de 31 Ağustos Çarşamba günü hesaplara geçecek.

    30 Ağustos'ta noterler açık mı?

    30 Ağustos 2022 Zafer Bayramı resmi tatili bu yıl salı gününe denk gelmektedir.

    Resmi tatil olması nedeniyle salı günü noterler kapalı olacaktır.

    30 Ağustos Zafer Bayramı nda bankalar, kargolar, noterler açık olacak mı? #1


    İlginizi Çekebilir

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 2022
    Gündem

    30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 2022

    Resmi Gazete 28 Ağustos 2022 Pazar| Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 28 Ağustos 2022 Pazar| Resmi Gazete bugünün kararları

    Görüş Bildir