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    İzmir'de ekmeğe zam geldi

    İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) meclis toplantısında, odaya bağlı fırıncıların azami 210 gram ekmeği 3 liraya satması kararlaştırıldı.
    • İHA
    • 23.02.2022 - 19:56
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    İzmir'de ekmeğe zam geldi

    İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) şubat ayı meclis toplantısı, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz idaresinde gerçekleştirildi.

    İZTO Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meslek Komitesi üyelerinin ekmekte fiyat ve gramaj değişikliğini içeren önergesi sonrası toplantıda, 230 gramı 2,5 liradan satılan ekmeğin azami fiyat tarifesi belirlendi.

    GRAMAJ DÜŞTÜ FİYAT ARTTI

    Buna göre, odaya bağlı 450 fırıncı 210 gram ekmeği azami 3 liradan satacak.

    Zammın kısa süre içerisinde geçerli olacağı belirtildi.

    UMUMİ TUVALETE DE ZAM

    Kentteki umumi tuvalet fiyatlarında da meclis kararına göre değişiklik yapılacak. 1 lira olan umumi tuvalet ücretleri, yeni karara göre azami 2 lira olacak.

    "ZAMMI YÜZDE 30'DA BIRAKTIK"

    İZTO Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meslek Komitesinden meclis üyesi Hüseyin Sağır, "Ekmek fiyatı güncellendiği için teşekkür ediyoruz. Mesleğim adına, sektörüm adına başkanımıza, yönetimimize ve meclisimize teşekkür ediyoruz. Yoksa sektör olarak sıkıntılı durumlar yaşayacaktık. Girdilerimize yüzde 55'lik bir zam geldi ancak biz zammı yüzde 30'da bıraktık. Hayatımızı idame ettirmeye uğraşıyoruz" dedi.

    İzmir de ekmeğe zam geldi #1


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