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- Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
- 19.05.2022 - 15:23
- Güncelleme : 19.05.2022 - 15:46
Terörle mücadele gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde kararlı bir şekilde devam ediyor.
Irak’ın kuzeyinde yapılan başarılı operasyonlar ile teröristlere kaçacak alan bırakılmıyor.
Terör hedefleri, bölgede görev yapan Kahraman Mehmetçik tarafından art arda imha ediliyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Metina’da 2 olmak üzere toplamda 4 terörist öldürüldü.
MSB açıklaması
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."