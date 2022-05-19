Petrol
107.02
-1.92%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
479.618
0.42%
BTXN Coin
14.05
-5.51%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

    MSB'den yapılan açıklamaya göre; Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
    • 19.05.2022 - 15:23
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 15:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Terörle mücadele gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde kararlı bir şekilde devam ediyor.

    Irak’ın kuzeyinde yapılan başarılı operasyonlar ile teröristlere kaçacak alan bırakılmıyor.

    Terör hedefleri, bölgede görev yapan Kahraman Mehmetçik tarafından art arda imha ediliyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Metina’da 2 olmak üzere toplamda 4 terörist öldürüldü.

    MSB açıklaması

    MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."

    Irak ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi #1


    İlginizi Çekebilir

    Bursa'da köpeğe alkol içirdiler
    3. Sayfa

    Bursa'da köpeğe alkol içirdiler

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Camdaki Kız 43. bölüm 2. fragmanı: Feride öldü ölecek, Sedat baba olmak üzere, Nalan'a yine yangınlar!
    Medya

    Camdaki Kız 43. bölüm 2. fragmanı: Feride öldü ölecek, Sedat baba olmak üzere, Nalan'a yine yangınlar!

    Görüş Bildir