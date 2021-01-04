Ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Tüm Türkiye'de polis, keyfi sokağa çıkanları engellemek ve kısıtlamaları denetlemek için kontrol noktaları oluşturdu.

HAFTA İÇİ BELİRLİ SAATLER VE HAFTA SONU CUMA 21:00'DAN PAZARTESİ 05:00'A KADAR KISITLAMA DEVAM EDECEK

"Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" ve "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" başlıklı genelgeler kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için, istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerleri hafta içi saat 20.00'de kapanacak.



Kısıtlama kapsamında, hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırın/unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacak.