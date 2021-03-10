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- Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü yakalandı
MSB, Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesinin yakalandığını duyurdu.
- AA
- 10.03.2021 - 11:41
- Güncelleme : 10.03.2021 - 12:25
FETÖ'cü ve PKK'lı teröristler, Yunanistan'a kaçış yollarında güvenlik güçlerinin engeline takılmaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin yakalandığını bildirdi.
JANDARMAYA TESLİM EDİLDİLER
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne/Meriç'te görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıslar Meriç Jandarma Karakoluna teslim edildi." ifadelerine yer verildi.