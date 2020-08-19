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    Google Türkiye'de ofis açıyor.

    Google Türkiye'de ofis açıyor.

    Sosyal medya yasasının çıkmasının ardından Google, Türkiye'de ofis açma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2020 - 18:25
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    Google Türkiye'de ofis açıyor.

    AK Parti ile MHP tarafından hazırlanan sosyal medya düzenlemesi meclise gelmişti.

    Yapılan görüşmelerin ardından oylanan tasarı meclisten geçmişti.

    SOSYAL MEDYA YASASI, GOOGLE'A ADIMI ATTIRDI

    Onaylanan sosyal medya yasasında dijital platformlara, Türkiye'de temsilci bulundurma yükümlülüğü getirilmişti.

    Bu yükümlüğünün ardından konuyla ilgili ilk adım, tüm dünyada en çok kullanılan arama motoru olan Google'dan geldi.

    Google Türkiye de ofis açıyor. #1

    GOOGLE, TÜRKİYE'DE OFİSİNİ AÇIYOR

    Google, Türkiye'de ofis açacağının duyurusunu yaparak düzenlemeye uyan ilk büyük dijital platform olma özelliğini taşıyor.

    Böylelikle Google, Türkiye’deki yeni yasa ile birlikte Türkiye’deki operasyonlarını genişletme kararı almış oldu.

    Google Türkiye de ofis açıyor. #2

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