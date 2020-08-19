Google Türkiye'de ofis açıyor.

Sosyal medya yasasının çıkmasının ardından Google, Türkiye'de ofis açma kararı aldı.

AK Parti ile MHP tarafından hazırlanan sosyal medya düzenlemesi meclise gelmişti.

Yapılan görüşmelerin ardından oylanan tasarı meclisten geçmişti.

SOSYAL MEDYA YASASI, GOOGLE'A ADIMI ATTIRDI

Onaylanan sosyal medya yasasında dijital platformlara, Türkiye'de temsilci bulundurma yükümlülüğü getirilmişti.

Bu yükümlüğünün ardından konuyla ilgili ilk adım, tüm dünyada en çok kullanılan arama motoru olan Google'dan geldi.

GOOGLE, TÜRKİYE'DE OFİSİNİ AÇIYOR

Google, Türkiye'de ofis açacağının duyurusunu yaparak düzenlemeye uyan ilk büyük dijital platform olma özelliğini taşıyor.

Böylelikle Google, Türkiye’deki yeni yasa ile birlikte Türkiye’deki operasyonlarını genişletme kararı almış oldu.