Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye, dış politikada etkin bir rol oynamaya devam ediyor...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili ilişkiler görüşüldü

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre görüşmede, ikili ilişkiler, NATO genişlemesi ve Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı konuları ele alındı.