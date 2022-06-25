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    Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2022 - 21:04
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 21:13
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    Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

    Türkiye, dış politikada etkin bir rol oynamaya devam ediyor...

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İkili ilişkiler görüşüldü

    Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre görüşmede, ikili ilişkiler, NATO genişlemesi ve Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı konuları ele alındı.

    Mevlüt Çavuşoğlu, ABD li mevkidaşı ile görüştü #1

    Mevlüt Çavuşoğlu, ABD li mevkidaşı ile görüştü #2


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