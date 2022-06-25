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Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- Haber Merkezi
- 25.06.2022 - 21:04
- Güncelleme : 25.06.2022 - 21:13
Türkiye, dış politikada etkin bir rol oynamaya devam ediyor...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İkili ilişkiler görüşüldü
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre görüşmede, ikili ilişkiler, NATO genişlemesi ve Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı konuları ele alındı.