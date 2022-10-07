Milli savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK’ün Tekirdağ'da yaptığı gösteri uçuşunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Tekirdağ'da geçtiğimiz günlerde Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK'ün rüzgarı esti.

Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanı üzerinde gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK, sahile akın eden binlerce kişi tarafından izlendi.

Alkışlarla destek verdiler

Yaklaşık yarım saat süren gösteri, izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Vatandaşlar nefes kesen görüntülere alkışlarla destek verdi.

MSB paylaştı

Unutulmaz anlara ait görüntüler ise Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşıldı.

MSB o anları, "Heyecan ve gurur kaynağımız SOLOTÜRK, Tekirdağ’da nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi." notuyla paylaştı.

MSB'den SOLOTÜRK paylaşımı VİDEO

