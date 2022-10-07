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    MSB'den SOLOTÜRK paylaşımı

    Milli savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK’ün Tekirdağ'da yaptığı gösteri uçuşunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
    • 07.10.2022 - 16:52
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    MSB'den SOLOTÜRK paylaşımı

    Tekirdağ'da geçtiğimiz günlerde Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK'ün rüzgarı esti.

    Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanı üzerinde gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK, sahile akın eden binlerce kişi tarafından izlendi.

    Alkışlarla destek verdiler

    Yaklaşık yarım saat süren gösteri, izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Vatandaşlar nefes kesen görüntülere alkışlarla destek verdi.

    MSB den SOLOTÜRK paylaşımı #1

    MSB paylaştı

    Unutulmaz anlara ait görüntüler ise Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşıldı.

    MSB o anları, "Heyecan ve gurur kaynağımız SOLOTÜRK, Tekirdağ’da nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi." notuyla paylaştı.

    MSB'den SOLOTÜRK paylaşımı VİDEO

    MSB den SOLOTÜRK paylaşımı #2

    MSB den SOLOTÜRK paylaşımı #3


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