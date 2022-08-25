PKK'dan kaçan 1 terörist daha teslim oldu

PKK'dan kaçan 1 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ikna çalışmaları netice vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

DHA'nın haberine göre bakanlıktan yapılan açıklamada "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Toplam teslim sayısı 74 oldu

Teslim olan örgüt mensubunun Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 74'e yükseldi" ifadeleri kaydedildi.