Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede Favipiravir ve Molnupiravir ilaçlarının kullanımı ile ilgili yeni düzenlemenin tedavi rehberine ekleneceğini söyledi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası yazılı açıklama yapan Bakan Koca, tedavideki güncellemeler, aşı programı ve salgının seyrine değindi.

2 YENİ İLAÇ TEDAVİLERDE KULLANILACAK

"Salgının kontrolünde artık yeni tedaviler de devreye alınacak" diyen Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Günlük vaka sayılarındaki durağan hal devam ediyor. Tedbirlerde hassasiyet gösterilmesiyle vaka sayılarında düşüş sağlayabileceğimiz belirginleşmiştir. Bu düşüşü kalıcı hale getirecek olan yükesk oranda aşılanmadır. Vakti gelen tüm vatandaşlarımızın aşılarını tamamlamaları tavsiye edilmektedir.

"FAVİPİRAVİR İLACININ ÖNEMLİ BİR YAN ETKİSİ YOK"

SaLgın yönetiminde kullanılan tedaviler yeniden değerlendirildi. Favipiravir isimli ilacın kullanımına yönelik tartışmalar ele alındı. Söz konusu ilacın öncelikle önemli bir yan etkisinin olmadığı açıkça ortaya konmuştur.

"FARKLI ÜLKELERDE AYAKTAN HASTALARDA KULLANILMIŞTIR"

Favipiravir çeşitli çalışmalarda virüse karşı etkin olduğu düşünülerek farklı ülkelerde özellikle ayaktan hastalarda ve belli hasta gruplarında kullanılmıştır. Kullanılan hasta gruplarında gerçek yaşam verileri değerlendirildiğinde etkinliği ile ilgili çıkan sonuçlara göre, daha önce belirtilen kullanımın da kaldırılarak bundan sonraki süreçte kullanım andikasyonuna kişinin hekimi hastanın klinik durumuna göre karar verebilecektir.

"ÜLKEMİZDE İLACIN ÜRETİLMESİ İÇİN TEDBİRLER ALINMIŞTIR"

Salgın kontrolünde yeni devreye giren ilaçların kullanımı için de değerlendirmeler yapılmıştır. Bilim Kurulumuz daha önceki toplantılarında "Molnupiravir" etken maddeli ilacın kullanıma alınabileceğini değerlendirmişti. Ülkemizde ilacın üretilmesi için tedbirler alınmıştır. Molnupiravir ilacının tedavi rehberine karar verilmiştir. Uygun hasta grupları için ilacın tedariki sağlanır sağlanmaz kullanıma alınmasına karar verilmiştir.

Favipiravir ve Molnupiravir'in kullanımı ile ilgili yeni düzenleme tedavi rehberine eklenecektir."

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA İSTEĞE BAĞLI 4.DOZ

Sağlık çalışanlarına yapılan aşılamayla ilgili de konuşan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık çalışanlarından 2 doz inaktif aşı olmuş ve hatırlatma dozunu mRNA veya inaktif aşı olanlar bir hatırlatma dozu aşısı daha isteğe bağlı olarak olabilecek. "