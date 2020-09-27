Ermeni birlikleri tarafından işgal edilen 6 köyün kurtarıldığını öğrenen spiker, mutluluğunu gizleyemedi.

Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar başladı.

ERMENİ BİRLİKLERİ 6 KÖYDEN KAÇTI

Azerbaycan Ordusu cephe hattında 3 ayrı istikamette operasyon başlatırken, Fuzuli ve Cebrail bölgelerine bağlı olan; Qaraxanbəyli, Kervend, Kend horadiz, Buyük Mercanlı ve Nüzgar ilçeleri işgalden kurtarıldı.

Operasyon ile ilgili son durumu canlı yayın sırasında öğrenen Azeri spiker ise o gelişmeyi aktarırken duygusal anlar yaşadı.

İşte o anlar...

Azerbaycanlı spiker kurtarılan köylerin haberini verirken duygulandı