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    Azerbaycanlı spiker kurtarılan köylerin haberini verirken duygulandı

    Azerbaycanlı spiker kurtarılan köylerin haberini verirken duygulandı

    Ermeni birlikleri tarafından işgal edilen 6 köyün kurtarıldığını öğrenen spiker, mutluluğunu gizleyemedi.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2020 - 15:05
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    Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar başladı.

    ERMENİ BİRLİKLERİ 6 KÖYDEN KAÇTI

    Azerbaycan Ordusu cephe hattında 3 ayrı istikamette operasyon başlatırken, Fuzuli ve Cebrail bölgelerine bağlı olan; Qaraxanbəyli, Kervend, Kend horadiz, Buyük Mercanlı ve Nüzgar ilçeleri işgalden kurtarıldı.

    Operasyon ile ilgili son durumu canlı yayın sırasında öğrenen Azeri spiker ise o gelişmeyi aktarırken duygusal anlar yaşadı.

    İşte o anlar...

    Azerbaycanlı spiker kurtarılan köylerin haberini verirken duygulandı

    Azerbaycanlı spiker kurtarılan köylerin haberini verirken duygulandı #1

    Azerbaycanlı spiker kurtarılan köylerin haberini verirken duygulandı #2

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