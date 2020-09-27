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- Azerbaycanlı spiker kurtarılan köylerin haberini verirken duygulandı
Azerbaycanlı spiker kurtarılan köylerin haberini verirken duygulandı
Ermeni birlikleri tarafından işgal edilen 6 köyün kurtarıldığını öğrenen spiker, mutluluğunu gizleyemedi.
- Haber Merkezi
- 27.09.2020 - 15:05
Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar başladı.
ERMENİ BİRLİKLERİ 6 KÖYDEN KAÇTI
Azerbaycan Ordusu cephe hattında 3 ayrı istikamette operasyon başlatırken, Fuzuli ve Cebrail bölgelerine bağlı olan; Qaraxanbəyli, Kervend, Kend horadiz, Buyük Mercanlı ve Nüzgar ilçeleri işgalden kurtarıldı.
Operasyon ile ilgili son durumu canlı yayın sırasında öğrenen Azeri spiker ise o gelişmeyi aktarırken duygusal anlar yaşadı.
İşte o anlar...
Azerbaycanlı spiker kurtarılan köylerin haberini verirken duygulandı