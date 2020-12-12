Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın ülkemize yaptığı yatırımları eleştirenlere yönelik, "Yatırım Avrupa'dan geldiğinde iyi Katar'dan geldiğinde kötü diyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa-Akhisar Çevre Yolu Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Manisa-Akhisar Çevre Yolu'nun bugün itibariyle hizmete açıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan Türkiye'ye gelen yatırımları eleştirenlere yönelik sert ifadeler kullandı.

ERDOĞAN, KATAR'DAN GELEN YATIRIMLARI ELEŞTİRENLERE YÜKLENDİ

Ülke ekonomisine fayda sağlayacak her yatırımcının, dinine, diline, ırkına, milletine bakılmaksızın kabul görmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye yatırım gelmesini engelleyen anlayışı nedeniyle CHP'ye yüklendi.

"Ekonomiye fayda sağlayacak yatırımlar Avrupa'dan gelince iyi ama Katar'dan gelince kötü diyorlar" ifadelerini kullanan Erdoğan, bu anlayışın ülkemizi hedeflerinden koparamayacağını da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırımlar Katar'dan gelince kötü diyorlar- İZLE

"CHP'NİN GEÇMİŞİNDEN BUGÜNE KADAR BÜTÜN İŞİ HEP ENGELLEMEK OLMUŞTUR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Yatırımcıları kökenlerine, inançlarına göre ayıran bu kirli zihniyetin tek derdi Türkiye'nin ekonomik çöküntüye uğramasıdır. CHP'nin geçmişinden bugüne kadar bütün işi hep engellemek olmuştur. Hiçbir zaman teşvik olmamıştır.

"ÜLKEMİZİ HEDEFLERİNDEN KOPARMAYI BAŞARAMADILAR"

Uluslararası yatırımcılara adeta savaş açanlar, bunu ülkenin ve milletin çıkarlarını koruma kılıfıyla gizlemeye çalışıyorlar. Ülkemizi hedeflerinden koparmayı başaramadılar. Elbette sıkıntı çektik, çekiyoruz. Elbette kayıplarımız oldu, oluyor ama hamdolsun hala istiklalimizi ve istikbalimizi koruyacak güce, dirayete, kararlılığa sahibiz. Bizi en çok uğraştıran hususlardan biri Türkiye'ye yatırım gelmesini engellemek için ülkesini yurt dışında kötüleyen anlayışla mücadeledir."