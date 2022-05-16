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    MSB: 9 terörist öldürüldü

    Pençe-1’de 4, Pençe-Kilit’te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK’lı terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 10:21
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    MSB: 9 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

    Son olarak 3 ayrı bölgede, hain terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu.

    Pençe-1’de 4, Pençe-Kilit’te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK’lı terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.

    "Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor"

    Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

    "Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz.

    Pençe-1’de 4, Pençe-Kilit’te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK’lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

    Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor."

    MSB: 9 terörist öldürüldü #1


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