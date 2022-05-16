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- MSB: 9 terörist öldürüldü
MSB: 9 terörist öldürüldü
Pençe-1’de 4, Pençe-Kilit’te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK’lı terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.
- Haber Merkezi
- 16.05.2022 - 10:06
- Güncelleme : 16.05.2022 - 10:21
Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.
Son olarak 3 ayrı bölgede, hain terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu.
Pençe-1’de 4, Pençe-Kilit’te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK’lı terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.
"Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor"
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz.
Pençe-1’de 4, Pençe-Kilit’te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK’lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor."