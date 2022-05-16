MSB: 9 terörist öldürüldü

Pençe-1’de 4, Pençe-Kilit’te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK’lı terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.

Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

Son olarak 3 ayrı bölgede, hain terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu.

Pençe-1’de 4, Pençe-Kilit’te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK’lı terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.

"Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor"

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz.

Pençe-1’de 4, Pençe-Kilit’te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK’lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor."