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Özhaseki: Doğalgazın yüzde 75’ini devlet karşılıyor

Özhaseki: Doğalgazın yüzde 75’ini devlet karşılıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, doğalgazda 1000 liralık bir doğalgaz faturasının aslında 4000 lira olduğunu, yüzde 75’ini devletin karşıladığını söyledi.