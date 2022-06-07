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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Görüşme, bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak.
- Haber Merkezi
- 07.06.2022 - 11:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir kez daha bir araya geliyor.
Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşme, saat 14.00'te yapılacak.
Saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecekler
Görüşmeye ilişkin duyuru Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.
İki liderin görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.