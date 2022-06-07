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    Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Görüşme, bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 11:46
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir kez daha bir araya geliyor.

    Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşme, saat 14.00'te yapılacak.

    Saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecekler

    Görüşmeye ilişkin duyuru Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.

    İki liderin görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi #1


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