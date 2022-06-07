Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Görüşme, bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir kez daha bir araya geliyor.

Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşme, saat 14.00'te yapılacak.

Saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecekler

Görüşmeye ilişkin duyuru Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.

İki liderin görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.